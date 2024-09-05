Сборная России объявила состав на матч с Вьетнамом

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Вьетнама. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунёв, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Обляков, Пиняев, Мусаев.

Матч между сборными России и Вьетнама стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два с половиной года проводит только товарищеские матчи.