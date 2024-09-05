Руслан Литвинов оценил уровень Головина

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался об уровне хавбека «Монако» и национальной команды Александра Головина.

«Действительно ли игра во Франции прокачала его уверенность в себе и скорость принятия решений? Да. Даже в тренировках очень заметно, как он обращается с мячом, принимает решения», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что Головин не был вызван на сентябрьский сбор сборной России, так как пропустил начало сезона и совсем недавно восстановился от травмы.

5 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся в товарищеском матче с Вьетнамом, начало — в 16:00 по мск.