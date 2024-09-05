Глушаков — о матчах сборной: Думаю, что результат будет такой же, как в игре с Кубой

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о предстоящих матчах сборной России.

37-летний футболист признался, что ему будет очень интересно посмотреть за предстоящими играми сборной против новых соперников.

«Хотя мы уже играли с Кубой. Стоит ждать чего-то подобного и ориентироваться именно на матч с кубинцами. Думаю, что и результат будет такой же», — приводит слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 5 сентября, сборная России встретится с национальной командой Вьетнама. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

Добавим, что 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет против Таиланда.