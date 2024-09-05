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Глушаков — о матчах сборной: Думаю, что результат будет такой же, как в игре с Кубой

05 Сентября 2024 • 14:35 Комментировать
Вьетнам
...
РОССИЯ
1 17.00 X 6.70 2 1.20
Через 0 ч. 49 мин.

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о предстоящих матчах сборной России.

37-летний футболист признался, что ему будет очень интересно посмотреть за предстоящими играми сборной против новых соперников.

«Хотя мы уже играли с Кубой. Стоит ждать чего-то подобного и ориентироваться именно на матч с кубинцами. Думаю, что и результат будет такой же», — приводит слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 5 сентября, сборная России встретится с национальной командой Вьетнама. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

Добавим, что 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет против Таиланда. 
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ВЬЕТНАМ РОССИЯ
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