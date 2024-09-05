Тчуамени рассказал, кто первым его поддержал после незабитого пенальти в финале ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал о поддержке со стороны экс-форварда «сливочных» Самуэля Это’О.

— Когда я не забил пенальти в финале чемпионата мира в 2022 году, Это’О стал первым, кто меня поддержал. У меня до сих пор сохранено его голосовое сообщение, которое он мне отправил, — приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла в серии пенальти сборной Аргентины. В составе французов реализовать свои попытки не смогли Орельен Тчуамени, который пробил мимо цели, и Кингсли Коман, не переигравший Эмилиано Мартинеса.