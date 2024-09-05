Дюков высказался о возможном матче между сборной России и Парагвая в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Парагвая в следующего году.

Напомним, что команда Валерия Карпина должна была в марте сыграть против южноамериканской сборной, но встреча была отменена из-за теракта в Подмосковье.

Спортивный функционер отметил, что обсуждается дата, ведь есть принципиальная договоренность.

«К сожалению, матч не состоялся по известным причинам, надеюсь, в следующем году его проведем и достигнутые договоренности будут реализованы», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 5 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Вьетнама.