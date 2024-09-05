Руслан Литвинов: «Карпин — очень сильный психолог»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о наставнике сборной России Валерии Карпине.

«Он очень сильный психолог и эрудированный человек, прекрасно понимает нас, потому что сам играл в больших клубах. Ему очень легко найти общий язык с любым человеком», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Сегодня, 5 сентября, подопечные Карпина встретятся в гостях со сборной Вьетнама. Начало товарищеского поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.