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Батраков высказался о первом вызове в сборную России

05 Сентября 2024 • 13:40 Комментировать

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о дебютном вызове в национальную сборную России.

Игрок отметил, что не ожидал этого решения, ведь он просто работал и старался приносить пользу своей команде, но по итогу его заметили, чему он очень рад.

«Это была моя мечта, которая, наверное, воплотилась. Это объективно, конечно, приятно, но стараюсь вообще не обращать на это внимания, почитал и стараюсь сразу забыть», - приводит слова Батракова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 5 сентября, подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против сборной Вьетнама.

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