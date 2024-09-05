Бывший игрок сборной Вьетнама Вон Тьен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором азиатская сборная сыграет со сборной России.

«Сборная Вьетнама сосредоточена и полна решимости перед грядущими матчами. Если выделять кого-то из нашей команды, то я бы отметил таких игроков, как Нгуэн Хай и Нгуэн Дык, обратите на них внимание. Игра против России много значит для сборной Вьетнама и очень полезна. Мы сможем проверить свои силы на фоне такой прекрасной команды, как сборная России и уверен, мы дадим хороший бой», -заявил Вон Тьен.

Напомним, что игра пройдет сегодня, 5 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени.