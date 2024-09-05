Семшов: «Вьетнам может забить России»

«Сборная Вьетнама будет сражаться отчаянно и до конца. И вполне возможно, что даже свой мяч нам забьёт, но россияне всё равно забьют больше. Сборная России победит с разницей в один-два мяча», - приводятся слова эксперта на страницах «Всепроспорт».