Семшов: «Вьетнам может забить России»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал о своих ожиданиях от товарищеского поединка сборных России и Вьетнама.
«Сборная Вьетнама будет сражаться отчаянно и до конца. И вполне возможно, что даже свой мяч нам забьёт, но россияне всё равно забьют больше. Сборная России победит с разницей в один-два мяча», - приводятся слова эксперта на страницах «Всепроспорт».
Матч Вьетнама против России состоится на стадионе в Ханое сегодня, 5 сентября. Начало поединка запланировано в 16:00 по московскому времени. Следующий спарринг россияне проведут с Таиландом 7 сентября.
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