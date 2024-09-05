Непомнящий перечислил факторы, которые могут помешать сборной России победить Вьетнам

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал факторы, которые могут помешать сборной России победить Вьетнам в товарищеском матче.

«Действительно, фактор условий, при которых будет проходить матч, будет очень важен. Скорее всего, будет жара, высокая влажность. Этот фактор может уровнять шансы, и разница во времени, непростой перелёт будет иметь значение. Мы будем фаворитами, но это сбивающие факторы и достаточно серьёзные», - сказал Непомнящий.

Игра Вьетнам – Россия пройдёт в Ханое, 5 сентября. Начало – в 16:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

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