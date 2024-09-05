Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о разнице трансферной стоимости игроков сборной России и Вьетнама.

«Не нужно говорить о всяких трансферных стоимостях двух команд. Сейчас футбол выровнялся, цена меняется. Сейчас Вьетнам сыграет удачно против российской команды, и поднимется стоимость их игроков. Так что это всё относительно, результат будет зависеть от подготовки и качества футболистов, которые выйдут на матч.

Я уже сейчас вижу, что наша сборная выйдет не в самом лучшем варианте состава. А вьетнамцы будут в лучшем варианте, так что будет непростая игра», - сказал Гладилин.

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