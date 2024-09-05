Терёхин: «Вьетнам и Таиланд смогут оказать сопротивление России»

«Вьетнам и Таиланд - неплохие команды. Это не сборная Кубы, которая абсолютно ничего не показала. В Азии неплохо они выступают. Команды Вьетнама и Таиланда смогут оказать сопротивление», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».