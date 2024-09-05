Терёхин: «Вьетнам и Таиланд смогут оказать сопротивление России»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями о товарищеских играх национальной сборной России в Ханое.
«Вьетнам и Таиланд - неплохие команды. Это не сборная Кубы, которая абсолютно ничего не показала. В Азии неплохо они выступают. Команды Вьетнама и Таиланда смогут оказать сопротивление», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
Первый товарищеский матч сборная России проведет против Вьетнама сегодня, 5 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встреча россиян с Таиландом состоится в субботу, 7 сентября.
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