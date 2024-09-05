Генич дал прогноз на матч Вьетнам – Россия

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями на товарищеский матч между сборными Вьетнама и России.

Специалист отметил, что команда Валерия Карпина является фаворитом и должна серьезно отнестись именно к этому матчу, так как негоже даже на выезде такой команде как Вьетнам дарить позитивные эмоции.

«Если все будет хорошо и игроки будут в тонусе, а некоторые явно захотят себя показать, так как будет дебют, то думаю, что Россия должна выиграть минимум с разницей в два мяча», - приводит слова Генич «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что игра пройдет сегодня, 5 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени.