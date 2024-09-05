Павлюченко сделал ставку на матч Вьетнам - Россия

Экс-нападающий московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о контрольном поединке сборных Вьетнама и России.

«Игра пройдет во Вьетнаме, где климат сильно отличается от России. Но я думаю, опыта и мастерства наших игроков все равно хватит, чтобы одержать победу. Моя ставка - победа России с форой (-1.5) мяча», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч сборных Вьетнама и России состоится на стадионе в Ханое сегодня, 5 сентября. Начало товарищеской встречи запланировано в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.