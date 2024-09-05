Мостовой дал прогноз на матч Вьетнам - Россия

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился соображениями по товарищескому матчу между сборными России и Вьетнама.

«Особого сопротивления наша команда не встретит. Особенно в последних матчах был виден настрой игроков. Вьетнам вряд ли может рассчитывать на ничью. Ставлю на победу России форой (-2.5) мяча», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Вьетнама и России состоится на стадионе в Ханое сегодня, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.