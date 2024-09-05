Пиняев: «Лучше играть с Вьетнамом и Таиландом, чем не играть»

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с журналистами поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Вьетнам и Таиланд - экзотика. Но всегда лучше играть, чем не играть. Надеюсь, что поучаствую в матчах, помогу команде. Будет интересно посмотреть на себя на их фоне, попробовать победить», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом контрольном матче сборной России будет противостоять национальная команда Вьетнама. Встреча состоится на стадионе в Ханое сегодня, 5 сентября, начало – 16:00 мск. Поединок России и Таиланда пройдет на этой же арене в субботу, 7 сентября.