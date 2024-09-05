Канчельскис назвал слабое место сборной России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал слабое место команды Валерия Карпина.

«Игра в обороне - уязвимое место сборной России. Не хватает сильных центральных защитников. Но в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

5 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Поединок пройдет в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени. На 7 сентября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг с Таиландом.