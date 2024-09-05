Юран оценил соперников сборной России

Известный футбольный тренер Сергей Юран высказал мнение о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.
«Соперники скромные. Ну, а что делать? Такая ситуация. Жизнь продолжается. Нужно собирать сборную, играть. Тем более, что для футболистов вызов в сборную, на игру с любым соперником, это уже почетно», - передает слова Юрана «РБ Спорт».
В первом контрольном поединке сборной России будет противостоять национальная команда Вьетнама. Встреча состоится 5 сентября. Второй матч с Таиландом запланирован на 7 сентября. Оба спарринга пройдут на стадионе в Ханое.
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