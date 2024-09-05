Юран оценил соперников сборной России

«Соперники скромные. Ну, а что делать? Такая ситуация. Жизнь продолжается. Нужно собирать сборную, играть. Тем более, что для футболистов вызов в сборную, на игру с любым соперником, это уже почетно», - передает слова Юрана «РБ Спорт».