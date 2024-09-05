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Обляков назвал самого необычного соперника сборной России за время бана

05 Сентября 2024 • 08:30 Комментировать

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал о самой удивительной команде, с которой пришлось играть после отстранения от международных турниров.

«Если говорить о чём-то экзотическом, можно вспомнить Кению. Для нас это было необычно, с такими соперниками не так часто встречаемся. Если выбирать, больше всего подходит Кения», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в сентябре сборная России проведет две товарищеские встречи на выезде. Подопечные Валерия Карпина сыграют с национальными командами Вьетнама и Таиланда. Поединки пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

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