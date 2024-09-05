Обляков: «Хочется играть против топ-сборных»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, получивший вызов в сборную России, высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.
«Хочется участвовать в официальных соревнованиях, посмотреть на себя и на команду на фоне других топ-сборных. Было бы очень интересно, но реалии таковы, и нам их точно не изменить», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в сентябре сборная России проведет два товарищеских матча на выезде. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять национальные команды Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно.
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