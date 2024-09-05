Вьетнам – Россия: Какой будет стартовый состав у команды Карпина

В товарищеском матче в Ханое сборная России сыграет против сборной Вьетнама. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовый состав российской команды на это противостояние.

Валерий Карпин дал подсказку, заявив, что с Вьетнамом сыграют те, кто получил меньше практики в матчах за своих клубы в последние выходные. Другое дело, если главный тренер сборной России пошутил.

Изначально в сборную России среди прочих были вызваны защитники Александр Солдатенков и Игорь Дивеев. Из-за состояния здоровья они не полетели во Вьетнам. Вместо них в команду вызван Валентин Пальцев.

Россия: Сафонов, Хлусевич, Осипенко, Литвинов, Караваев, Карпукас, Кривцов, Кузяев, Зиньковский, Воробьёв, Мостовой.

В предыдущем контрольном матче сборная России в июне разгромила национальную команду Беларуси (4:0). В том же месяце Вьетнам в официальных играх встретился с Филиппинами (3:2) и Ираком (1:3).

Товарищеский матч Вьетнам – Россия состоится сегодня, 5 сентября. Стартовый свисток ожидается в 16 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов