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Модрич ответил на вопрос об участии на ЧМ-2026

05 Сентября 2024 • 00:03 Комментировать
Португалия
...
Хорватия
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Через 20 ч. 19 мин.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился своими планами на будущее.

9 сентября звёздный ветеран отметит своё 39-летие. Хавбек получил приглашение на сентябрьские матчи хорватов в Лиге наций, но пока не знает, сможет ли выступить на ближайшем мундиале.

«До ЧМ-2026 ещё далеко, в моём возрасте нет смысла планировать на годы вперёд. Главная цель сейчас – успешно выступить в Лиге наций, а потом будет видно. Я не могу ничего гарантировать, потому что до чемпионата мира остаётся много времени. Не знаю, насколько это будет реально в моём возрасте», – цитирует Madrid Xtra Модрича, на счету которого 178 поединков за «шашечных» с момента дебюта в 2006 году.

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