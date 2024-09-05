Модрич ответил на вопрос об участии на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился своими планами на будущее.

9 сентября звёздный ветеран отметит своё 39-летие. Хавбек получил приглашение на сентябрьские матчи хорватов в Лиге наций, но пока не знает, сможет ли выступить на ближайшем мундиале.

«До ЧМ-2026 ещё далеко, в моём возрасте нет смысла планировать на годы вперёд. Главная цель сейчас – успешно выступить в Лиге наций, а потом будет видно. Я не могу ничего гарантировать, потому что до чемпионата мира остаётся много времени. Не знаю, насколько это будет реально в моём возрасте», – цитирует Madrid Xtra Модрича, на счету которого 178 поединков за «шашечных» с момента дебюта в 2006 году.