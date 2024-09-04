Карпин высказался о бане сборной России

Рулевой российской национальной дружины Валерий Карпин выразил свое мнение о том сможет ли сборная конкурировать с соперниками после отмены отстранения. На данный вопрос наставник ответил во время пресс-конференции по итогам тренировки перед завтрашним матчем с Вьетнамом.

«На этот вопрос ни у кого ответа нет. Да, играли мы со сборной Сербии, понятно что у них было удаление, и со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там выглядели конкурентоспособными», – заключил специалист.

Напомним, сборная России на неопределенный срок отстранена от международных соревнований.

В ближайших поединках дружине Карпина будут противостоять вьетнамцы, а также тайцы.

В прошлом поединке сборная России со счетом 4:0 разгромила соперников из Беларуси.