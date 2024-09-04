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Мостовой: «Победим 5:0 сборные отелей, лучше бы с клубом играли»

04 Сентября 2024 • 18:59 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о грядущих товарищеских матчах российской команды. 5 сентября россияне сыграют со сборной Вьетнама, а 7 сентября с командой Таиланда.

«Интереса никакого. Лучше б сыграли с каким-нибудь клубом. Больше пользы, но тут, думаю, о пользе никто не говорит. Туда ещё лететь — это же больших денег стоит!», - рассуждает Мостовой с Metaratings.

Оба матча пройдут в Ханое, вьетнамской столице, где стоит высокая влажность, а столбик термометра находится в районе +30 градусов.

«Сборная отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других», - спрогнозировал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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