Бывший полузащитник сборной России считает, что игроки сами пробиваются в состав

Бывший футболист сборной России Максим Деменко заявил, что игроки теперь должны самостоятельно доказывать свой уровень.

Деменко приводит в пример Максима Глушенкова, который, несмотря на разногласия с тренером, смог завоевать место в сборной своей игрой. К сожалению, из-за травмы лучший бомбардир пропускает эти встречи. 5 сентября пройдет матч против Таиланда. 7 сентября состоится игра с Вьетнамом.

«Какой бы ни был соперник, уверен, наши все равно будут хорошо и ярко играть. Какие бы соперники ни были, ребята должны выходить и отдаваться этим играм», - цитирует Деменко «Газета.ru».

Также Деменко подчеркивает, что наставник сборной Валерий Карпин всегда любил дисциплину, поэтому, несмотря на уровень противников игроки, должны подходить к этим матчам максимально ответственно.

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