Гаджиев: «Акклиматизация будет влиять на сборную»

Известный тренер и действующий президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о непростых погодных условиях в Азии.

Гаджиев вспомнил о том, как летал сам в Сеул и первые дни акклиматизации давались футболистам тяжело. При этом он считает, что всё-таки разница в четыре часа не должна сказаться настолько сильно, чтобы футболисты сборной России потерпели поражение.

«Скорее всего, россияне не будут даже часы переводить. Думаю они будут жить по московскому времени, тогда будет проще. Но акклиматизация всё-таки окажет свое влияние на сборную. Вообще в футболе на состояние игроков больше всего влияют часовые пояса и жара», - цитирует специалиста «Газета.ru».

5 сентября пройдет матч против Таиланда. 7 сентября состоится игра с Вьетнамом.

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