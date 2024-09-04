Гаджиев объяснил, что поможет России одержать победу

Президент махачкалинского «Динамо» и известный в прошлом тренер Гаджи Гаджиев дал свой прогноз на ближайшие матчи сборной России.

Гаджиев подчеркнул, что в играх против представителей Азии у подопечных Валерия Карпина будет явное преимущество. При этом эксперт считает, что не стоит матчи считать простыми. Он отметил, что футбол везде развивается, и уже национальная команда периодически сталкивалась со сложностями там, где этого изначально не ждали.

«Тяжело предположить исход. Футбол развивается во всем мире, но эта игра отличается от других тем, что здесь проще нивелировать мастерство в классе. Нашу команду ждут непростые игры, но она выиграет дважды», - цитирует специалиста «Газета.ru».

5 сентября пройдет матч против Таиланда. 7 сентября состоится игра с Вьетнамом.

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