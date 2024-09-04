Карпин считает матч с Вьетнамом самым влажным в карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об условиях, в которых будет проходить завтрашний товарищеский матч против сборной Вьетнама.

«Самый жаркий матч за карьеру? Нет. Не жаркий, а самый влажный. Нигде нет такой влажности, как здесь», - делится Карпин с «Чемпионатом».

Напомним, что игра вьетнамской и российской сборной пройдёт в столице Вьетнама, городе Ханой. Игра запланирована на 5 сентября.

На момент вечера 4 сентября в Ханое температура воздуха составляет +31 градус при сильной влажности в 76 процентов.

Текстовую трансляцию матча сборных России и Вьетнама проведёт наш портал.