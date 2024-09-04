Карпин назвал условие для вызова Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о Фёдоре Чалове. Этим летом форвард перешёл из родного столичного ЦСКА в греческий ПАОК.

«Чалова держим в поле зрения. Будет играть — будет вызываться. Команда, которая борется за чемпионство в Греции, не уступает нашим пяти командам», - цитирует Карпина телеканал «Матч ТВ».

На данный момент Чалов имеет в активе уже шесть выходов на поле за ПАОК. Однако ни в одном из поединков Фёдору не удавалось забить дебютный гол за клуб, пока что он имеет лишь одну голевую передачу.

5 сентября сборная России в товарищеской игре сыграет в Ханое против сборной Вьетнама.