Карпин рассказал, кто из футболистов выйдет на поле против сборной Вьетнама

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет в составе национальной команды в товарищеском матче против сборной Вьетнама.

«Составы выбирались исходя из физического состояния. Те, кто играли мало 31‑го и 1‑го числа в этом туре, будут играть завтра. Остальные будут играть 7‑го числа», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Завтра, 5 сентября, она сыграет против сборной Вьетнама, а в субботу, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Вьетнама.