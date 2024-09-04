«Важная игра»: Карпин высказался о настрое на матч с Вьетнамом

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Вьетнама. Комментарий по поводу предстоящей игры дал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, - победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение очень серьёзное», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Матч между сборными Вьетнама и России стартует 5 сентября в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.