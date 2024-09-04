Карпин назвал необычную причину вызова Зиньковского в сборную России

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский получил вызов в сборную России уже после публикации итоговой заявки. Рулевой национальной команды Валерий Карпин объяснил вызов Зиньковского непростыми погодными условиями в Ханое.

«Почему довызвали Зиньковского? Из-за погоды! Серьёзно! Вы действительно думаете, что кто-то выдержит 90 минут? Тем более крайний нападающий», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В четверг, 5 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Вьетнама. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Стоит сказать, что футболистам придётся играть при высокой температуре воздуха.