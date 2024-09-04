Влажный климат повлияет на игру сборной России в матчах против Вьетнама и Таиланда, считает экс-тренер «Рубина» Билялетдинов

«Там есть влажность, которая накладывает определенный отпечаток на функциональное состояние. Эта проблема есть, но она несерьезная», - сказал Билялетдинов в интервью порталу Vprognoze.ru.

Сборная России 5 сентября в Ханое проведет товарищеский матч с командой Вьетнама, 7 сентября там же состоится еще один поединок – со сборной Таиланда.

Тренерский штаб сборной России должен учитывать особенности азиатского климата в товарищеских матчах с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут в Ханое, заявил бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов.