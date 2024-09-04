Обляков высказался о матче России против Вьетнама

Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о предстоящем товарищеском матче против Вьетнама.

«Вьетнам – интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион», - цитирует Облякова «Чемпионат».

Обляков ожидает, что предстоящий матч не будет для российской национальной команды простым.

«Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют», - сказал Обляков.

Матч между сборными России и Вьетнама пройдёт в Ханое в четверг, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.