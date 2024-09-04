Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что климатические условия в Ханое не скажутся в уверенной победе сборной России над Вьетнамом.

«Уровень нашей команды всё равно сильнее Вьетнама. Поэтому какими бы погодные условия не были, мне кажется, Россия одержит победу в этом матче.

Не буду давать прогноз сколько кто кому забьёт, но победа нашей команды будет уверенной», - сказал Хомуха.

Встреча между сборными России и Вьетнама пройдёт 5 сентября в Ханое. Начало – в 16:00 мск. 7 сентября национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет против Таиланда.