Юран: Уверен, что через год или два сборная России вернётся в международные соревнования

Бывший главный тренер «Пари НН» и подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

Специалист уверен, что через год или два российская сборная сможет выступать на крупных соревнованиях, поэтому она должна быть готова к этому.

«Нас же не убрали из ФИФА и УЕФА. Так что, спокойно продолжаем следить за национальной командой и болеть за нее», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что завтра, 5 сентября, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче на выезде встретятся со сборной Вьетнама, а 7 сентября сыграют со сборной Вьетнама.