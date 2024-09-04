Колыванов дал прогноз на матч между сборными России и Вьетнама

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Вьетнама.

Специалист отметил, что польза от матча заключается в том, что сборная должна жить и развиваться, а Валерий Карпин хочет посмотреть новых игроков, а также различные сочетания.

«Ожидаю яркий и красивый футбол. Можем и разгромить Вьетнам. Так что жду победу России», — приводит слова Колыванова Sport24.

Напомним, что товарищеский матч пройдёт завтра, 5 сентября, в Ханое. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени.