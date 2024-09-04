Булыкин — о матче Россия — Вьетнам: Можно ждать победы с разницей в три‑четыре мяча

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Вьетнама.

Экс-игрок национальной сборной считает, что можно ожидать победу с разницей в три-четыре мяча, и ему хотелось бы увидеть хорошую результативность, а когда на поле успокоится ситуация, может опробовать ближайший резерв.

«Результат тоже важен, поэтому жду победы и красивой игры. Будет интересно посмотреть на сборную против такого необычного соперника», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Игра пройдёт завтра, 5 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени.