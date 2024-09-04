Известный российский тренер Ринат Билилетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, с какими сложностями может столкнуться сборная России в товарищеских играх против Вьетнама и Таиланда.

«По рейтингу они не футбольные страны, но мне доводилось играть против южноазиатских команд. У них достаточно неприятный стиль, потому что они предпочитают средний и короткий пас, а также уверенно контролируют мяч, если их сильно не напрягаешь. Другое дело, у них изощрения в атаке не на высоком уровне, поэтому и в рейтинге они не на высоком уровне.

Выносливые, владеют мячом, перемещаются на поле неплохо. Если отнестись к ним пренебрежительно, они будут владеть мячом и у них появятся какие-то шансы.

Всё равно игрокам будет полезно изменения стиля игры соперников. Посмотреть, что такое азиатский футбол, потому что в этом регионе есть команды, которые немцев выбивали на чемпионате мира, и японцы высоко взлетали», - сказал Билялетдинов.