Воспитанник ЦСКА Ле о чемпионате Вьетнама: Похуже, чем в России

Воспитанник молодежной академии московского ЦСКА Виктор Ле рассказал об уровне национального чемпионата Вьетнама и сравнил его с российским.

«Чемпионат тут похуже, чем в России, но регулярно приглашают сильных иностранцев. Уровень футбола во Вьетнаме хороший, он ещё не достиг уровня России, но я вижу потенциал», - рассказал Ле в интервью «Чемпионату»

Ле является воспитанником молодежных академий «Торпедо» и ЦСКА, а с января 2023 года футболист выступает в чемпионате Вьетнама, где защищает цвета клуба «Биньдинь».

Уже завтра российская команда сыграет против Вьетнама, а седьмого числа - с соперниками из Таиланда.