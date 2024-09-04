Дасаев поделился ожиданиями от матчей России против Вьетнама и Таиланда

В ближайшие дни сборная России проведёт сразу два товарищеских матча. Соперниками команды Валерия Карпина станут национальные сборные Вьетнама и Таиланда. Комментарий по поводу предстоящих игр дал известный в прошлом футболист Ринат Дасаев.

«Жду от сборной России победы в матчах с Таиландом и Вьетнамом. Не знаю, получится ли у меня посмотреть эти игры. Всё зависит от работы. Сборная России должна уверенно обыгрывать такие команды», - цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Сборная России сыграет против Вьетнама уже завтра, 5 сентября. А со сборной Таиланда команда Валерия Карпина сразится в субботу, 7 сентября.

Отметим, что из-за санкций сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.