Непомнящий рассказал, что может помешать России обыграть Вьетнам

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ближайшем матче сборной России против Вьетнама.

По словам Непомнящего, Вьетнам является неудобным соперником для России, ведь все азиатские игроки быстрые и ловкие. Тренер считает, что помешать команде Валерия Карпина могут и другие факторы.

«Считаю, что длительный перелёт и экстремальная жара в Ханое может помешать футболистам сборной России обыграть Вьетнам. Да, наши игроки превосходят соперника в классе, но физически им будет очень тяжело», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоится в среду, 5 сентября.