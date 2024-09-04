Смородская: Карпин повышает интерес к сборной

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России.
Спортивный функционер отметила, что главный тренер Валерий Карпин является харизматичным специалистом и он повышает интерес к сборной.
«Карпин хорошо справляется с работой в сборной, несмотря на не самый простой период в жизни национальной команды. Понятно, что соперники у нас не самого высокого уровня, но лучше играть, чем сидеть без дела», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Напомним, что в четверг, 5 сентября, сборная России сыграет против сборной Вьетнама, а через два дня, 7 сентября, она сыграет против сборной Таиланда.
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