Ещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Вьетнама

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Вьетнама.

Экс-игрок сборной России отметил, что в матче против азиатской сборной результат не будет важен, так как надо просто показать себя.

«Сборная должна собираться, существовать, играть матчи, показывать, что мы — держава. Всегда приятно победить, но результат здесь второстепенен», — сказал Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, что поединок пройдёт в четверг, 5 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени. 7 числа россияне встретятся со сборной Таиланда.