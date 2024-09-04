Вратарь «ПСЖ» прибыл в сборную России

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России, которая в сентябре проведет тренировочный сбор. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

В этом месяце подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские встречи. 5 сентября сборная России сыграет против Вьетнама, а 7 сентября проведет спарринг с Таиландом. Оба матча пройдут в Ханое.

Сафонов в летнее трансферное окно сменил клубную прописку, перейдя из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Матвей подписал с парижанами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2029 года.