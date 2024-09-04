Бышовец: «Будет очень хороший тест на волевые качества сборной России»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящих товарищеских матчах сборной России в сентябре.
«Перелет, акклиматизация. Это создаст проблемы для команды. Дополнительные климатические сложности дадут тренерам информацию о переносимости нагрузки игроками. Это будет хороший тест на волевые качества», - передает слова Бышовца Legalbet.
Напомним, что сборная России сегодня, 4 сентября, прибыла в Ханой. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские встречи против национальных команд Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября соответственно.
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