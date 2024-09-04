Денежная пропасть: Сборная России дороже сборной Вьетнама в 20 раз

Сборная России сыграет два товарищеских матчах в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора. 5 сентября наши игроки под руководством Валерия Карпина встретятся с командой Вьетнама, а 7 сентября сыграют против сборной Таиланда. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость игроков каждой из сборных и выделяет самых дорогих из них.

Россия

Общая стоимость заявки из 27 футболистов нашей национальной команды оценивается в 136,8 млн евро (согласно авторитетному порталу Transfermarkt). Почти 15% из общей стоимости составляет трансферная цена Матвея Сафонова (20 млн евро), который два месяца назад стал игроком французского «ПСЖ». При этом у нашего голкипера пока ни одного матча в официальных матчах за парижан. Вторым по величине трансферной стоимости в составе сборной России является Константин Тюкавин. 22-летний форвард московского «Динамо» оценивается в 16 млн евро, и в текущем сезоне он отыграл за «бело-голубых» 100% игрового времени, а в прошлом был лучшим российским бомбардиром РПЛ с 15 забитыми мячами. Замыкает тройку лидеров Иван Обляков из ЦСКА – 9 млн евро.

Вьетнам и Таиланд

Трансферная стоимость игроков сборной Вьетнама в 20 раз меньше, чем у сборной России. Да и располагается сборная из этой азиатской страны на 82 позиции ниже в рейтинге ФИФА (115-я позиция против 33-го места у сборной России). Поэтому неудивительно, что стоимость самого дорого игрока Вьетнама (Филип Нгуиэн, 500 тысяч евро) сопоставима с трансферной стоимостью самого мало оценённого из наших (Алексей Батраков, 700 тысяч евро). Любопытно, что Филип несколько лет назад был в заявке сборной Чехии на матчи Лиги наций, но год назад переехал во вьетнамский клуб «Ханой Полиция» и получил вызов в местную национальную сборную.

Клубы из столицы Вьетнама Ханоя представляют и два следующих по трансферной стоимости игрока национальной сборной. 26-летние полузащитники Нгуен Хоанг Дык и Хаи Фам Туан оцениваются в 400 тысяч евро.

Состав сборной Таиланда оценивается в 16,5 раза дешевле, чем сборной России. Но стоит отметить, что главный тренер Таиланда Исии Масатада включил в заявку 23 игроков. Трансферная стоимость лучшего из них, форварда Джайдеда Супачая, составляет 1,2 млн евро. 25-летний нападающий всю карьеру провёл на родине, а в текущем сезоне Тай Лиги отметился четырьмя забитыми мячами в пяти сыгранных матчах. Капитан сборной Таиланда Сарачат Супачок является одним из самых титулованных игроков национальной команды. На его счету 11 выигранных турниров в составе клуба и сборной. 900 тысяч евро за игрока японского клуба «Хоккайдо Косадоле» выглядят вполне справедливо. Замыкает тройку лидеров по трансферной стоимости 22-летний нападающий Супханат Муеанта. Игрок бельгийского клуба «Левен», который выступает в элитном дивизионе, оценивается в 800 тысяч евро.

Стоит напомнить важную фразу, что «в футбол не деньги играют, а люди», но даже с учётом обещанных экспериментов в составе от Валерия Карпина, ждём от сборной России результативного и качественного футбола.

Трансферная стоимость заявки сборной России и её соперников Вьетнама и Таиланда на предстоящие товарищеские матчи

Сборная ССС* СТСС** Россия 136,8 5,06 Вьетнам 6,8 0,26 Таиланд 8,25 0,36

*ССС - Стоимость состава сборной, млн евро

**СТСС - Средняя трансферная стоимость состава, млн евро

Константин Лицин