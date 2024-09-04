Сборная России прибыла во Вьетнам, где проведет два товарищеских поединка. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды в социальных сетях.

Напомним, что в первой контрольной встрече подопечные Валерия Карпина померяются силами со сборной Вьетнама. Встреча состоится 5 сентября. Во втором спарринге национальной команде будет противостоять сборная Таиланда. Матч запланирован на 7 сентября. Обе встречи пройдут на стадионе в Ханое.

В последней товарищеской встрече сборная России крупно победила Беларусь со счетом 4:0.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.