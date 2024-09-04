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Винисиус хочет перенести чемпионат мира из Испании - названа причина

04 Сентября 2024 • 08:00 Комментировать

Звездный форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор считает, что Испания не может проводить чемпионат мира в 2030 году, пока не решит проблему расизма.

«До 2030 года есть огромные возможности для развития. Надеюсь, что Испания сможет понять, насколько это серьезно, если оскорбляешь человека из-за цвета кожи. Если до 2030-го ситуация в стране не изменится, то нужно будет перенести чемпионат мира, поскольку футболисты будут находиться в некомфортных условиях», - передает слова бразильского нападающего газета Marca.

Напомним, что мундиаль-2030 должен пройти на территории трех стран – Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу запланировано в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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