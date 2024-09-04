Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал довызов в сборную России 23-летнего защитника «Динамо» из Махачкалы Валентина Пальцева.

- Этот парень проводит все матчи на высоком для нашего футбола уровне. В махачкалинском «Динамо» он один из сильнейших игроков команды. Карпин берёт в сборную кого считает нужным. Когда я прочитал, что все удивляются тому, что он пригласил Пальцева, я лично от себя поставил большущий плюс Карпину. Он сам был футболистом приличным и сейчас замечает их. Пальцева он взял в сборную не просто так. Дал ему карт-бланш, чтобы тот заиграл ещё сильнее. А игрок Пальцев очень приличный. Вот увидите: сезон он проиграет в махачкалинском «Динамо», и московские клубы начнут его дёргать, если Пальцев продолжит в том же духе. Он парень футбольный. Некоторым даже из «Зенита», московского «Динамо», «Спартака» есть чему у него получиться в плане отдачи игре, – отметил Стипиди.

В текущем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» девять матчей (шесть в Премьер-лиге и три в Кубке).